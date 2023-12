Paris2024. Rio Sena mantém-se cerimónia de abertura

”, afirmou Amélie Oudéa-Castéra à rádio France Inter.As declarações da ministra francesa acontecem dois dias depois de um cidadão franco-iraniano ter sido detido após um ataque que matou um jovem turista germano-filipino e feriu outras duas pessoas, perto da ponte Bir-Hakeim, na capital francesa.Armand Rajabpour-Miyandoab, de 26 anos, já tinha sido condenado por radicalização islâmica e sujeito a uma ordem de tratamento que envolveu um rigoroso acompanhamento psiquiátrico.”, defendeu Oudéa-Castéra, assegurando que “”.A cerimónia de abertura de Paris2024 decorrerá, em 26 de julho, entre as pontes de Austerlitz e de Iéna, em pleno "coração" da capital francesa. Será a primeira vez que o arranque dos Jogos Olímpicos acontecerá fora de um estádio, o que coloca vários desafios de segurança às autoridades francesas, que deverão mobilizar 45 mil agentes só para este momento do evento.” para os contornos da mesma.Esses ajustamentos incluem o número de espetadores que poderão assistir à cerimónia, que será definido apenas na primavera, mas também “o número de festividades que serão autorizados em redor da zona (do Sena) e de Paris” e “a gestão dos perímetros de segurança”.Os Jogos Olímpicos Paris2024 decorrem de 26 de julho a 11 de agosto, seguidos pelos Paralímpicos, de 28 de agosto a 8 de setembro.