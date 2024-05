Paris2024. Shao Jieni e Fu Yu vencem em Sarajevo

As portuguesa Shao Jieni, segunda cabeça de série, e Fu Yu, sexta, entraram esta quarta-feira com triunfos no torneio de qualificação individual de ténis de mesa para os Jogos Olímpicos Paris2024, em Sarajevo.

Em busca dos seus terceiros Jogos Olímpicos, Shao Jieni, 57.ª do ranking mundial, venceu a checa Zdena Blaskova, 208.ª, por 4-2, com os parciais de 4-11, 14-12, 11-8, 15-17, 12-10 e 11-6.



Na quinta-feira, na segunda jornada do Grupo B, Shao Jieni vai defrontar a turca Ozge Yilmaz, 190.ª do mundo, num encontro marcado para as 8h30 em Lisboa.



No Grupo F, Fu Yu, 70.ª da hierarquia mundial, teve um encontro mais facilitado frente à norueguesa Martina Toftaker, 340.ª, por 4-0, com os parciais de 11-0, 11-4, 11-5 e 11-5.



Fu Yu, que também tenta a terceira presença em Jogos, vai defrontar a luxemburguesa Sarah de Nutte (106.ª) na próxima ronda.