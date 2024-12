Patrick Lefevere deixa direção da Soudal Quick-Step

“A Soudal Quick-Step anuncia uma mudança na sua estrutura diretiva, com Patrick Lefevere a deixar o cargo de CEO em 31 de dezembro de 2024. (…) O atual diretor de operações, Jurgen Foré, assumirá a posição e ficará responsável pela gestão diária da equipa”, lê-se no sítio oficial da formação belga.



Um dos mais proeminentes dirigentes do ciclismo mundial, o belga de 69 anos fundou a Soudal Quick-Step em 2003, liderando desde então uma das mais bem-sucedidas equipas da modalidade, com quase 1.000 vitórias, incluindo 22 "Monumentos", a Vuelta2022, por Remco Evenepoel - que em Paris2024 também se tornou no primeiro corredor a conquistar dois ouros na estrada -, além de 19 ouros em Mundiais e 124 etapas em grandes Voltas.



“Deixar um cargo a que me dediquei tanto é um momento que muda a minha vida. O ciclismo é um desporto pelo qual sou profundamente apaixonado, e foi uma honra liderar esta bonita equipa e criar memórias tão especiais. No entanto, senti que era o momento certo para esta mudança”, declarou Lefevere, que integrará a nova estrutura diretiva como membro honorário.