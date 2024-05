Paulo Futre lembra César Luís Menotti, seu treinador no Atlético Madrid

“Faleceu César Luis Menotti. As minhas sinceras condolências para a sua família. Descanse em paz, mister”, escreveu o antigo extremo nas redes sociais, numa mensagem acompanhada de uma fotografia de ambos no relvado durante um treino.



O antigo jogador e treinador argentino César Luis Menotti, que se sagrou campeão mundial em 1978 no comando técnico da seleção sul-americana, morreu, aos 85 anos, anunciou hoje a Federação Argentina de Futebol (AFA).



Como futebolista, Menotti jogou na posição de avançado e representou alguns dos mais importantes clubes argentinos, como o Rosário Central, Racing e Boca Juniors, tendo mesmo chegado a ser internacional, mas foi depois de ‘pendurar as chuteiras’ que conheceu o maior sucesso.



Assumiu o cargo de selecionador da Argentina em 1974 e, quatro anos mais tarde, levou a seleção das pampas à maior conquista da sua história, ao vencer os Países Baixos na final do Mundial de 1978, por 3-1, após prolongamento, em Buenos Aires.