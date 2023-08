Pavilhão de Sines recebe Supertaça de futsal entre Sporting e Benfica

De acordo com a informação publicada no sítio oficial da FPF na Internet, o recinto vai acolher a disputa do primeiro troféu na época 2023/24, em 01 de setembro, às 21:00, que vai opor a equipa ‘leonina’, campeã nacional, ao rival lisboeta, detentor da Taça de Portugal.



Sines recebe também as finais da Taça de Portugal, tanto no setor masculino (final a oito), como no feminino (final a quatro), entre 27 e 30 de março de 2024, enquanto as fases decisivas da Taça da Liga realizam-se no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, entre 18 e 21 de janeiro do próximo ano.