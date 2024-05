Pedro Figueiredo sobe à 29.ª posição no torneio de Antuérpia

Pedro Figueiredo, de 32 anos, entregou um cartão com 68 pancadas, três abaixo do par do campo de golfe de Rinkven, fruto de cinco ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois ‘bogeys’ (uma acima), passando a totalizar 205 golpes.



O único representante português no torneio do circuito principal, depois do abandono de Ricardo Melo Gouveia na sexta-feira, quando já tinha pouca possibilidade de passar o ‘cut’, subiu cinco lugares, mas ainda está muito distante do líder.



Nacho Elvira efetuou os primeiros dois ‘bogeys’ no torneio, ao terceiro dia de competição, mas contrapôs seis ‘birdies’, o que lhe permitiu consolidar o comando, com um agregado de 195 pancadas.