Peniche mantém mais 3 anos a etapa da Liga Mundial de Surf

“Ficámos satisfeitos com a garantia de que, pelo menos nos próximos três anos, teremos cá esta prova”, afirmou, na reunião de câmara pública, Henrique Bertino, que na terça-feira se reuniu com o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado.



De acordo com o autarca, “Pedro Machado tem consciência da importância que este evento tem para o país, para a região e para o concelho”.



A primeira edição da etapa do campeonato mundial de surf realizada em Peniche, no distrito de Leiria, foi em 2009.



Em 2023 e 2024, o norte-americano Griffin Colapinto venceu a prova de elite da Liga Mundial de Surf na praia de Supertubos, em Peniche.