Pimenta e Portela na final de K2 500 metros da Taça do Mundo de Szeged

Pimenta e Portela asseguraram a presença na final em K2 500 metros mistos, ao vencerem a regata das eliminatórias, com o melhor registo do dia (01.41,73 minutos), gastando menos dois centésimos de segundo do que os suecos Martin Nathell e Melina Andersson.



A final está marcada para sábado, às 10:54 locais (09:54 em Lisboa).



Da jornada de hoje desta primeira Taça do Mundo destaque ainda para o K2 500 metros de João Ribeiro e Messias Baptista, que também avançaram para a final, igualmente a disputar no sábado, mas às 14:34 (13:34), com o terceiro lugar na primeira regata das semifinais, em 01.30,66 minutos.



Antes, Ribeiro e Messias tinham sido os mais rápidos na primeira regata desta categoria, na qual Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha também alinharam, sem conseguirem melhor do que a presença na final B, depois do sétimo lugar nas semifinais (01.32,66).



Também Maria Rei vai disputar a final secundária (B), depois de não ter conseguido melhor do que o quinto lugar na segunda semifinal, em 04.20,92 minutos. Antes, tinha sido quarta na segunda regata das eliminatórias, em 04.34,93.



Em C2 500 metros, Inês Penetra e Beatriz Fernandes foram relegadas para as meias-finais, com o quinto lugar na primeira manga das eliminatórias, em 02.07,07, mas não alinharam na regata de acesso à final, devido a problemas físicos de Penetra.



Gustavo Gonçalves, Iago Bebiano, Kevin Santos e Pedro Casinha também ficaram arredados da final de K4 500 metros, ao terminarem as meias-finais no sexto lugar, em 01.25,25.



Na competição de KL1 200 metros, Alex Santos foi relegado para as semifinais, com o quarto tempo nas eliminatórias.



Apesar de inscrita em K1 200 metros e K2 500 metros, com Maria Rei, Francisca Laia não alinhou e até já regressou a Portugal, devido a doença.



No sábado, além das finais de K2 500 misto, com Pimenta e Portela, e K2 500 masculino, com Ribeiro e Baptista, vai ser ainda disputada a regata decisiva de C2 200, por Inês Penetra e Beatriz Fernandes.