Pogacar acha que Vingegaard está a fazer bluff sobre estado de forma

“Se aquilo que procuram é afetar-me mentalmente, não o vão conseguir”, assegurou hoje o camisola amarela da 111.ª ‘Grande Boucle’, em conferência de imprensa.



Tadej Pogacar reiterou que a Visma-Lease a Bike está a correr apenas contra sim, mas admitiu já estar “habituado” a essa obsessão da equipa neerlandesa.



Depois de no domingo ter criticado a postura defensiva de Vingegaard, hoje o ciclista esloveno da UAE Emirates voltou a ‘atacar’ o seu arquirrival, sugerindo que o dinamarquês está a mentir sobre o seu estado de forma.



“Quando se corre tão rápido em San Luca [na segunda etapa], é porque se está em boa forma. A maneira como está a correr e como os seus companheiros estão a encarar a corrida mostra-me que está em boa forma. Penso que tenta dizer que está pior do que realmente está”, defendeu.



Pogacar referia-se às constantes declarações nas quais o bicampeão em título tem repetido estar melhor do que esperava e ter perdido menos tempo do que previa, numa alusão à queda grave que sofreu na Volta ao País Basco, no início de abril.



Vencedor da Volta a França em 2020 e 2021 e ‘vice’ nas duas edições seguintes, ‘Pogi’ considerou que a Visma-Lease e Bike o teme.



“Mas eu não tenho medo deles. Este domingo, temi mais o Remco” Evenepoel, confessou, elogiando o belga, que é segundo da geral: “É a primeira vez que corro numa grande volta contra ele e é um ótimo rival. Gosto quando os rivais vão no máximo”.



Segundo da geral, a apenas 33 segundos da camisola amarela, o belga da Soudal Quick-Step é a grande surpresa desta edição, na qual Vingegaard é atualmente terceiro, a 1.15 minutos.



“Será duro bater o Tadej, mas temos sempre de tentar e acreditar, toda a gente pode ter um mau dia”, alertou Evenepoel.



A estrear-se no Tour, aos 24 anos, a ‘estrela’ belga lidera a classificação da juventude, mas quer intrometer-se naquela que tem sido tradicionalmente uma batalha a dois, entre Pogacar e Vingegaard.



“Estamos confiantes, estaremos preparados para a luta. O verdadeiro Tour para a geral vai começar no sábado”, disse, revelando não temer uma má jornada como a que viveu na Vuelta do ano passado, quando era o campeão em título.



A Volta a França cumpriu hoje o seu primeiro dia de descanso, regressando na terça-feira à estrada, para cumprir 187,3 quilómetros entre Orléans a Saint-Armand-Montrond.