Pogacar coroado rei do Tour, Almeida quarto

Vencedor em 2020 e 2021, e vice-campeão nos anos seguintes, Pogacar confirmou hoje a vitória final à frente do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), o destronado bicampeão que foi segundo a 06.17 minutos, e do belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), que na sua estreia na Volta a França foi terceiro, a 09.18.



Na quarta posição ficou João Almeida, outro estreante na Grande Boucle, que se tornou no segundo melhor ciclista português de sempre na prova, depois de Joaquim Agostinho, terceiro em 1978 e 1979.



O camisola amarela festejou ainda a sexta vitória em etapas nesta edição, ao ser o melhor no contrarrelógio de 33,7 quilómetros entre o Mónaco e Nice, que cumpriu em 45.24 minutos, relegando Vingegaard para segundo, a 01.03 minutos, e o campeão mundial da especialidade Evenepoel para terceiro, a 01.14.



Aos 25 anos, ‘Pogi’ junta-se ao belga Philippe Thys (vencedor em 1913, 1914, 1920), ao francês Louison Bobet (1953, 1954, 1955) e ao norte-americano Greg LeMond (1986, 1989, 1990) na lista de tricampeões do Tour e fica a dois triunfos de igualar os recordistas.



O esloveno, que vestiu a camisola amarela ininterruptamente desde a quarta etapa, depois de já a ter vestido após a segunda, alcançou também a ‘dobradinha’ Giro-Tour, tornando-se no oitavo ciclista da história e o primeiro desde o italiano Marco Pantani, em 1998, a consegui-lo.



Após uma prestação que ficará para a história, o líder da UAE Emirates soma para já 12 etapas em grandes Voltas só esta temporada, um feito inédito na história do ciclismo, já que é o primeiro corredor a ganhar seis tiradas no Giro e no Tour no mesmo ano.



Em apenas cinco participações na ‘Grande Boucle’, conta com 17 triunfos de etapa, algo que nenhum outro ciclista conseguiu fazer antes dos 26 anos.