Pontuação do Mundial de Ralis muda em 2025

A pontuação das provas do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) vai voltar a sofrer alterações em 2025, depois da revolução operada este ano, anunciou a Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Em reunião do Conselho Mundial, que decorre na capital do Ruanda, Kigali, a FIA decidiu que a pontuação em cada prova seja atribuída novamente no final de domingo (este ano havia pontos aos mais rápidos até sábado).



O vencedor de cada ronda recebe, a partir do próximo ano, 25 pontos, 17 o segundo, 15 o terceiro, 12 o quarto, 10 o quinto, até ao único ponto para o 10.º classificado. Também a "power stage" (última especial de cada prova) de domingo continua a atribuir cinco pontos ao mais rápido, descontando um ponto até ao quinto classificado.



A novidade é a atribuição de cinco pontos ao mais rápido do dia de domingo, descontando um ponto até chegar ao quinto (em 2024 os sete primeiros recebiam pontos).



“O novo formato vem simplificar, ao remover os pontos de sábado, reduz as possibilidades de o vencedor receber menos pontos do que o segundo classificado (como chegou a acontecer este ano) e continua a fomentar a competitividade do domingo”, lê-se no comunicado da FIA.