Portugal com dois jogos frente à Eslovénia na preparação para Mundial de futsal

Os dois jogos de Portugal, campeão mundial e bicampeão europeu em título, estão agendados para os dias 11 e 13 de abril, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, enquanto o Mundial vai decorrer no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 06 de outubro.



Os comandados de Jorge Braz fecharam no primeiro lugar do Grupo E da Ronda de Elite de apuramento, totalizando 18 pontos e o pleno de vitórias, ainda que, no último encontro da qualificação, frente à Geórgia, os três pontos tenham sido atribuídos por decisão administrativa da UEFA, devido à utilização irregular de jogadores pelo adversário, que tinha batido os lusos por 2-1.



De resto, caso não houvesse esta decisão, nesse jogo a equipa das 'quinas' teria terminado um ciclo de sete anos sem derrotas em jogos oficiais, durante o qual se sagrou campeã mundial e bicampeã europeia.



Antes, Portugal tinha perdido o último jogo oficial em 29 de setembro de 2016, frente à Argentina, por 5-2, nas meias-finais do Campeonato do Mundo, que foi conquistado pelos sul-americanos e no qual a seleção lusa foi quarta classificada.