Portugal confirma vitória esmagadora sobre Dinamarca na Billie Jean King Cup

Depois dos triunfos de Angelina Voloshchuk (372.ª WTA) e de Francisca Jorge nos singulares, realizados na quarta-feira já pela noite dentro, o duelo de pares foi adiado para hoje e, frente à dupla dinamarquesa, as irmãs vimaranenses, detentoras de 25 títulos internacionais da variante, não encontraram grandes dificuldades para confirmar o teórico favoritismo, pelos parciais de 6-1 e 6-3.



Fechadas as contas contra a Dinamarca, derrotada por 3-0, a seleção nacional feminina vai agora defrontar a congénere da Suécia pelo primeiro lugar da Pool D da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup, que está a decorrer no Complexo de Ténis do Jamor.



Graças aos triunfos diante da Alemanha e Dinamarca, Portugal já garantiu a manutenção no Grupo I da Zona Europa-África, sendo que o acesso ao play-off está dependente, desde já, do confronto com a Suécia.