Portugal conquista melhores posições de sempre no Europeu de andebol de praia

Nos jogos decisivos na luta pela medalha de bronze, Portugal perdeu com a Dinamarca, por 2-0 (22-24 e 20-21), no quadro masculino, enquanto, no lado feminino, a seleção lusa perdeu para Espanha, por 2-1 (19-18, 12-18 e 7-2).



Apesar de falharem a medalha de bronze, ambas as seleções portuguesas conseguiram os melhores resultados de sempre num Europeu, com a conquista do quarto posto.



Estes resultados permitem às seleções portuguesas apurarem-se para os Jogos Europeus, que se disputam na Polónia.



A Alemanha venceu a prova feminina, ao vencer os Países Baixos, enquanto a Hungria se sagrou campeã masculina, com um triunfo sobre a seleção germânica.