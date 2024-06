Portugal empata com Macedónia do Norte no Mundial feminino de andebol de sub-20

A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 empatou esta segunda-feira 28-28 com a Macedónia do Norte, anfitriã do Campeonato do Mundo, em Skopje, no primeiro jogo da Ronda Principal da prova.

O início da partida foi equilibrado e, mesmo com a equipa das 'quinas' a desperdiçar várias oportunidades de golo, conseguiu chegar ao intervalo com a vantagem de um golo (14-13).



No segundo tempo, e apesar do ascendente de Portugal, a formação organizadora do Mundial foi mais eficaz, chegando a uma vantagem de três golos (25-28) a apenas três minutos do fim, mas uma reta final forte permitiu às jogadoras lusas empatarem o duelo - a escassos 30 segundos do fim - e manterem vivas as hipóteses de se qualificarem para os quartos de final.



O próximo adversário é a Islândia, num jogo agendado para terça-feira, e Portugal depende apenas de si para chegar ao lote das oito melhores seleções sub-20 do mundo na competição que decorre até 30 de junho.



A seleção portuguesa está provisoriamente no topo do Grupo IV da ‘main round’, com três pontos, mais um do que as islandesas, segundas colocadas, que hoje defrontam Montenegro, último classificado, sem pontos. Já a Macedónia do Norte é terceira, com um ponto.