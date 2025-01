Portugal fecha Challenge de Genebra com sete medalhas

A seleção portuguesa de natação encerrou hoje a sua participação no Challenge International de Genebra, na Suíça, com sete pódios, com uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze obtidas no último dia da competição.

Francisca Martins, nadadora do Foca-Quinta da Lixa, que em Genebra venceu, na sexta-feira, os 400 metros livres e, no sábado, foi terceira nos 800 livres, superiorizou-se hoje nos 200 livres com a marca de 02.00,12 minutos, à frente da italiana Lucrezia Domina (02.01,09) e da francesa Maeline Bessard (02.01,46).



Rafael Mimoso também esteve mais uma vez em grande plano ao conquistar a medalha de prata nos 100 bruços.



O jovem nadador do Benfica, que na sexta-feira foi segundo nos 200 bruços, com mínimos para Europeu e Mundial de juniores, foi hoje segundo nos 100 bruços com 01.03,86, apenas superado pelo italiano Andrea Prapugicu (01.02,03). O bronze foi para o cipriota Panayiotis Panaretos (01.04,01).



Na final A dos 200 livres masculinos, Gustavo Ribeiro foi bronze com recorde pessoal de 01.50,78, apenas superado pelos italianos Carlos D’Ambrosio (01.49,77) e Stefano Ballo (01.50,77).



Na final A dos 200 mariposa, Henrique Silva foi quarto classificado também com recorde pessoal de 2.01,06.



Durante os três dias de competição a seleção de Portugal somou sete pódios: dois ouro, duas prata e três bronze. Foram ainda alcançados quatro mínimos para o Europeu de juniores e um mínimo para o Mundial de juniores.