Portugal garante três finais nos Europeus de natação adaptada

Nos 100 metros livres S9, Susana Veiga, vice-campeã mundial e europeia dos 50 metros livres, parte para a final com o melhor tempo das eliminatórias da manhã (1.05,14 segundos).



Nos 400 metros livres S6, Daniel Videira garantiu a passagem à final com o quinto tempo das eliminatórias (5.35,16 minutos), ficando a 15,06 segundos do melhor tempo, conseguido pelo italiano Antonio Fantin (5.20,10).



Marco Meneses participa na final direta dos 200 metros estilos SM11.



Ainda durante a manhã, Gino Caetano falhou a presença na final dos 100 metros livres S9, ao concluir as eliminatórias em 58,34 segundos, a 2,32 segundos do mais rápido, o italiano Simone Barlaam (56,02).



Adiados no ano passado devido à pandemia de covid-19, os Europeus de natação adaptada, que decorrem até dia 22, juntam no complexo de piscinas olímpicas do Funchal 380 atletas, de 47 países, entre os quais oito portugueses.



Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.