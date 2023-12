Portugal vence Finlândia e apura-se para o Mundial de futsal

Em Coimbra, Pany Varela (04 minutos), Tiago Brito (11), Bruno Coelho (14), João Matos (31) e Pauleta (37) marcaram os golos dos campeões mundiais, que, assim, vão defender no Uzbequistão o troféu conquistado em 2021.

Ainda com uma jornada por disputar, Portugal soma 15 pontos, fruto de um percurso 100% vitorioso, mais seis do que a Finlândia e 12 do que a Arménia e a Geórgia.