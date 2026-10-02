Protestos pró-Palestina interrompem Irlanda-Áustria por duas vezes

Em Dublin, durante a primeira parte, quando a Irlanda marcou por Troy Parrott, o árbitro interrompeu a partida depois de terem sido lançadas para o relvado várias bolas de ténis com bandeiras da Palestina e mensagens com o lema “Stop the game” (“Parem o jogo”, em tradução simples).



Os protestos prosseguiram com a invasão do relvado por um adepto, que transportava uma bandeira da Palestina.



A seleção irlandesa defrontou e venceu Israel no domingo, por 3-0, e voltará a defrontar a equipa israelita no domingo, em terreno neutro, na Sérvia.



No plano desportivo, Irlanda e Áustria empataram 2-2, resultado que deixa os austríacos na liderança do Grupo 3 da Liga B, com sete pontos.



A Irlanda segue no terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos do Kosovo, segundo classificado, que empatou com Israel.



O empate com a Áustria impediu a Irlanda de aproveitar o resultado do Kosovo e complicou a luta pelo apuramento no grupo.



