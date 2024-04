Quatro duplas lusas na Taça das Nações de voleibol de praia

As duplas João Pedrosa/Hugo Campos e Gonçalo Sousa/Tomás Sousa vão integrar o Grupo D, a disputar de 17 a 19 de maio na localidade turca de Balikesir, juntamente com os representantes da Turquia, Polónia, Roménia, Eslováquia e Escócia.Beatriz Pinheiro/Inês Castro e Margarida Santos/Carolina Maia integram o Grupo D feminino, a disputar na cidade croata de Bibinje, de 10 a 12 de maio, com as duplas representantes da Croácia, Ucrânia, Escócia, Hungria e Bélgica.A edição de 2024 da Taça das Nações (CEV Beach Volley Nations Cup) ganha ainda mais importância pois representa um dos caminhos pelos quais um país poderá garantir uma muito cobiçada presença nos Jogos Olímpicos Paris2024.Jurmala, na Letónia, irá receber a fase final da Taça das Nações, após ter acolhido as edições de 2017 e 2020 do Campeonato da Europa de voleibol de praia.