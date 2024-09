Queda obriga João Almeida a abandonar os Mundiais de ciclismo

“João Almeida abandona a prova de fundo do Campeonato do Mundo. O corredor português esteve envolvido numa queda coletiva, não tem lesões graves, mas tem desconforto físico impeditivo de desenvolver o máximo desempenho”, refere a federação, em comunicado divulgado nas redes sociais.



Almeida, quatro classificado na Volta a França deste ano e que terminou em terceiro a Volta a Itália de 2023, era uma das principais esperanças lusas num bom resultado, mas foi vítima de uma queda ainda numa fase inicial da prova e teve de abandonar, depois de também ter desistido na Volta a Espanha, após ter testado positivo à covid-19.



A representar a seleção portuguesa estão em prova Rui e Ivo Oliveira (UAE Emirates), companheiros de equipa de João Almeida, bem como Rui Costa (EF Education-EasyPost), Nelson Oliveira (Movistar) e Afonso Eulálio (ABTF-Feirense), que também já caiu.



A prova de fundo está a decorrer ao longo de 273,9 quilómetros entre Winterthur e Zurique, na Suíça, num percurso com 4.470 metros de acumulado.