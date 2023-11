As 'leoas' vão deslocar-se ao reduto do Racing Power em jogo da primeira mão, enquanto as 'águias', que lideram atualmente a Liga feminina, recebem o emblema de Gaia.



As meias-finais vão ser disputadas em duas mãos, a primeira agendada para 10 de janeiro de 2024 e, a segunda, para 14 de fevereiro.