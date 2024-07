Rafael Reis veste de amarela no Troféu Joaquim Agostinho

Foi a oitava vez que a corrida começou com este prólogo de oito quilómetros no Turcifal (Torres Vedras) e, pela quarta vez, Rafael Reis foi o vencedor, cumprindo o percurso em 9.54 minutos.O corredor da Sabgal-Anicolor teve de superar o seu anterior recorde naquele trajeto (10.07) para bater o venezuelano Orluis Aular (Caja Rural). O bicampeão da Volta ao Alentejo (2022 e 2023) teve o melhor registo durante grande parte da jornada, mas acabou por ser segundo, a quatro segundos do vencedor.O terceiro foi Julius Johansen, também da Sabgal-Anicolor, a 11 segundos do seu colega de equipa, seguido de dois homens da Efapel, nomeadamente Tiago Antunes, quarto a 14, e o russo Aleksandr Grigorev, quinto a 16.”, explicou Rafael Reis.Apesar de liderar a geral, o palmelense de 31 anos lembrou que o objetivo da Sabgal-Anicolor - que deixou o campeão em título, o uruguaio Mauricio Moreira, em casa – é ganhar a geral com Artem Nych, que foi oitavo, a 25 segundos.Na sexta-feira, a primeira etapa em linha, propícia para homens rápidos, liga a Foz do Arelho à Lourinhã, no total de 171 quilómetros.O Trófeu Joaquim Agostinho, que hoje arrancou, decorre até domingo.