Râguebi/Mundial: Fiji vencem Austrália e `baralham` contas do grupo de Portugal

As duas seleções seguem agora com seis pontos, atrás do País de Gales (10), mas os fijianos dependem apenas de si próprios para seguir em frente, se vencerem Geórgia e Portugal com ponto de bónus ofensivo.



Já os ‘wallabies’ estão obrigados a ganhar ao País de Gales e aos ‘lobos’, mas precisam que a Geórgia ou a seleção lusa surpreendam os ilhéus.



O resultado prova, por outro lado, o equilíbrio do grupo no qual se insere a seleção portuguesa, que ficou bem evidente quando as Fiji arriscaram a 'chutar' aos postes a penalidade conquistada na bola de jogo contra os australianos.



Uma infelicidade que se mantivesse a oval ‘viva’ daria aos australianos a oportunidade de ainda irem à procura do empate, mas, por outro lado, se o chuto de Frank Lomani tivesse somado pontos, ‘roubaria’ o bónus defensivo aos ‘wallabies’.



Na próxima jornada do Grupo C, Portugal e Geórgia defrontam-se em Toulouse, no sábado, enquanto o País de Gales mede forças com a Austrália, no domingo.



Nos outros encontros de hoje, a África do Sul confirmou a atual fragilidade da Roménia e ‘cilindrou’ por 76-0, mantendo a distância de um ponto para a líder do Grupo B, a Irlanda, que, no sábado, bateu Tonga por 59-16.



Já a Inglaterra venceu o Japão por 34-12 e lidera o Grupo D, com nove pontos, mais quatro do que os nipónicos e do que Samoa, que no sábado somou o primeiro triunfo na competição, por 43-10, sobre o Chile.



O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e decorre até 28 de outubro.