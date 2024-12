Remco Evenepoel fraturou omoplata e mão direitas num acidente de treino

“Na sequência de um incidente enquanto treinava hoje, Remco Evenepoel foi transportado ao hospital onde foi revelado que sofreu fraturas numa costela, omoplata direita e mão direita”, informou a equipa belga.



De acordo com os meios de comunicação belgas, o campeão olímpico de fundo e contrarrelógio em Paris2024 não conseguiu evitar a colisão com um veículo dos correios, depois de o carteiro ter aberto abruptamente a porta.



“Pouco depois do incidente, Remco foi levado para o Hospital Erasme, em Anderlecht, onde foi inicialmente assistido. Será agora transferido para o hospital em Herentals, onde, juntamente com o staff médico da Soudal Quick-Step, as suas lesões serão novamente avaliadas e o caminho para a sua recuperação será decidido”, acrescenta ainda o comunicado.



Um dos grandes nomes do ciclismo mundial da atualidade, Evenepoel, de 24 anos, já tinha sofrido esta temporada uma queda na Volta ao País Basco, na qual fraturou a clavícula e omoplata direitas, mas voltou à estrada a tempo de subir ao pódio na estreia na Volta a França – foi terceiro -, conquistar dois ouros olímpicos e ainda o título mundial de contrarrelógio.



Este novo acidente deverá atrasar o arranque de época do vencedor da Vuelta2022, que no ano passado iniciou a temporada em Portugal, com vitórias na Clássica da Figueira e na Volta ao Algarve, neste caso pela terceira vez.