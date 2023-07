Ricardinho deixa indonésios do Pendekar United

“Fim! Hoje chegou ao fim mais uma etapa na minha carreira desportiva. Despeço-me assim de um clube, uma família e um país que me recebeu de braços abertos e ambos crescemos juntos! Não conseguimos cumprir todos os objetivos mas tenho a certeza que, no futuro, veremos resultados desta passagem”, escreveu Ricardinho, sem revelar os próximos passos a seguir na carreira.



Ricardinho, de 37 anos, deixa o Pendekar United pouco mais de um ano depois de ter chegado aos indonésios, proveniente dos franceses do ACCS Paris, no qual alinhou duas temporadas.



“Agradecer ao Pendekar United, por todo o apoio sempre, agradecer ao nosso presidente Atta Halilintar por abrir a porta do seu clube, casa e coração a mim e minha família, e agradecer a todos jogadores e staff que tive oportunidade de conhecer e trabalhar aqui! Foi sem dúvida incrível está aventura, espero poder visitar vos em breve. Até já”, rematou Ricardinho.



Em junho de 2022, Ricardinho, eleito melhor jogador de futsal do mundo em 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, tinha renovado o acordo com os indonésios por três meses, para terminar a temporada, que viria a prolongar-se até agora.



Natural de Gondomar, Ricardinho despontou no Benfica cumpriu a quinta experiência fora de Portugal, depois de também já ter competido no Japão, pelo Nagoya, na Rússia, pelo CSKA Moscovo, em Espanha, pelo Inter Movistar, e em França, pelo ACCS Paris.



Vencedor de mais de 30 troféus coletivos, incluindo três edições da então denominada UEFA Futsal Cup - uma nas "águias" e duas nos madrilenos -, multiplicou distinções individuais, como as de melhor jogador em Europeus (2007 e 2018) e Mundiais (2021).



Ricardinho conta ainda uma passagem pelo Miramar, além de 187 internacionalizações e 141 golos marcados ao serviço da seleção portuguesa de futsal, da qual se retirou em 9 de novembro de 2021, após conquistar um Europeu, em 2018, e um Mundial, em 2021.