Roland Garros. Estrelas procuram brilhar em Paris

O segundo major da temporada leva, a partir de domingo, à terra batida parisiense a nata do ténis mundial, com os 10 melhores do mundo a não faltarem à chamada, mas a 123.ª edição do torneio será porventura uma das que suscita maiores dúvidas e se afigura mais aberta.O antigo número um mundial está a fazer a última temporada como profissional, depois de um ano de interregno a debelar uma lesão e de ter falhado, em 2023, Roland Garros pela primeira vez desde a estreia em 2005 e, este ano, só disputou o ATP 250 de Brisbane antes da temporada em terra batida, que não tem corrido particularmente bem, com derrotas na segunda ronda do ATP 500 de Barcelona, onde venceu 12 vezes, nos oitavos de final do Masters de Madrid e na segunda eliminatória do Masters 1.000 de Roma.Apesar de ter garantindo que só entra em "court" se se sentir competitivo, é aguardado o regresso e a eventual despedida na catedral da terra batida do maiorquino, que, segundo o sérvio Novak Djokovic, não pode ser desconsiderado, até pelo seu historial em território francês.”, defende o tenista de Belgrado, recordista do Grand Slam, com 24 títulos conquistados.