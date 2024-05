Rublev vence Auger-Aliassime e conquista Masters 1000 de Madrid

Rublev, oitavo tenista do ranking mundial, derrotou Auger-Aliassime, 35.º, por 4-6, 7-5 e 7-5, em duas horas e 49 minutos, batendo pela quinta vez em seis encontros o canadiano.



Para o russo, de 26 anos, este foi o segundo título em torneios Masters 1000, depois de, no último ano, ter vencido em Monte Carlo, igualmente em terra batida, aumentando para 16 o número de troféus já ganhos.



Rublev chegou a Madrid numa série de quatro derrotas consecutivas, mas conseguiu recuperar para vencer o segundo título do ano, depois de já ter vencido em Hong Kong.



O canadiano, de 23 anos, tentava o seu sexto título, o primeiro desde 2022 e o primeiro Masters 1000, naquela que era a sua primeira final em torneios desta categoria.



Auger-Aliassime chegava mais fresco à final, uma vez que não tinha jogado os quartos de final, após a desistência do italiano Jannik Sinner antes do encontro, e tinha visto o checo Jiri Lehecka abandonar durante o primeiro set das meias-finais.



Em Madrid disputou-se o penúltimo Masters 1000 em terra batida – segue-se Roma –, antes da realização de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, de 26 de maio a 09 de junho.