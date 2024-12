Rui Pinto e Mariana Machado vencem a 30.ª edição da São Silvestre do Porto

Rui Pinto, do Sporting, e Mariana Machado, do Sporting de Braga, sagraram-se hoje vencedores da 30.ª edição da corrida São Silvestre do Porto, que contou com cerca de 16 mil inscritos, de 51 nacionalidades.

Na corrida de 10 quilómetros, com começo e final na Avenida dos Aliados, Rui Borges 'vingou' o segundo lugar da edição transata e venceu no setor masculino, com o tempo de 30.01 minutos, batendo Miguel Borges (Sporting de Braga), anterior vencedor e agora relegado para o segundo posto, por um segundo, e João Amaro (Benfica), novamente terceiro, por nove.



Entre as mulheres, Mariana Machado confirmou o favoritismo e revalidou a conquista da prova, em 33.21 minutos, superando Susana Godinho Santos (Recreio Desportivo de Águeda), com 33.50, e Carla Martinho (Recreio Desportivo de Águeda), com 34.54, que completaram o pódio.



À semelhança de anos anteriores, o evento integrou também uma caminhada de cinco quilómetros, sem fins competitivos.



- Classificações da 30.ª São Silvestre do Porto:



Masculinos:



1. Rui Pinto (Sporting), 30.01 minutos.



2. Miguel Borges (Sporting de Braga), 30.02.



3. João Amaro (Benfica), 30.10.







- Femininos:



1. Mariana Machado (Sporting de Braga), 33.21 minutos.



2. Susana Godinho Santos (Recreio Desportivo de Águeda), 33.50.



3. Carla Martinho (Recreio Desportivo de Águeda), 34.54.