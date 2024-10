Rui Sardinha é candidato à presidência da FP Natação

Vice-presidente da FPN nos últimos 12 anos, período durante o qual o organismo tem sido liderado por António Silva, Rui Sardinha considera que o seu projeto apresenta alguma continuidade, mas aposta também em algumas mudanças.”, disse Rui Sardinha, à agência Lusa.O candidato referiu que, e ainda lugares de pódio em competições de juniores.Rui Sardinha garantiu que “”.Nesse sentido, o candidato propõe a revisão do programa Portugal a Nadar, que federou nos últimos oito anos cerca de 100 mil novos praticantes, o desenvolvimento do gabinete de performance para o alto rendimento, em articulação com a direção desportiva.Durante os próximos dias, Rui Sardinha divulgará a composição da lista candidata aos órgãos sociais.