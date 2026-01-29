Mais Modalidades
Rybakina encontra Sbalenka na final do Open da Austrália
A tenista cazaque Elena Rybakina vai lutar pelo segundo título do Grand Slam, depois de ter vencido hoje a norte-americana Jessica Pegula, em dois sets, nas meias-finais do Open da Austrália.
A campeã de Wimbledon em 2022 derrotou a sexta jogadora mundial, com os parciais de 6-3 e 7-6 (9-7), em uma hora e 40 minutos, regressando à final do ‘Happy Slam’ três anos depois.
No encontro decisivo do primeiro ‘major’ da época, agendado para sábado, a quinta cabeça de série vai defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, a número um mundial e campeã em 2023 e 2024 que hoje afastou a ucraniana Elina Svitolina na primeira meia-final.
