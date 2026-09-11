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Rybakina no jogo do título do US Open
A tenista cazaque Elena Rybakina, atual número dois mundial, mas virtual líder do ranking, que será atualizado na próxima semana, chegou pela primeira vez à final do Open dos Estados Unidos, o último 'major' da temporada, ao vencer a norte-americana Coco Gauff em três sets.
Rybakina, de 27 anos, e que já garantiu que se vai tornar a 30.ª tenista a chegar ao topo da tabela WTA, venceu na quinta-feira à noite Gauff (quarta do mundo), campeã em Nova Iorque em 2023, por 6-3, 4-6 e 4-6, num encontro que durou duas horas e nove minutos.
Na final, Rybakina, que conquistou este ano o Open da Austrália, vai defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, vencedora das duas últimas edições do Open dos Estados Unidos, que horas antes tinha batido outra norte-americana, Jessica Pegula (terceira do mundo), por 7-5 e 6-2.
Na final, Rybakina, que conquistou este ano o Open da Austrália, vai defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, vencedora das duas últimas edições do Open dos Estados Unidos, que horas antes tinha batido outra norte-americana, Jessica Pegula (terceira do mundo), por 7-5 e 6-2.
(Com Lusa)