O tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial, qualificou-se para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer a russa Erika Andreeva, em dois sets.

Vencedora das duas últimas edições do Open da Austrália, Sabalenka afastou Andreeva, 100.ª do ranking mundial, por 6-1 e 6-2, em uma hora e oito minutos.



Na próxima ronda, Sabalenka vai defrontar a Moyuka Uchijima, 83.ª do ranking, ou a espanhola Irene Burillo Escorihuela, 302.ª, ambas vindas da fase de qualificação.