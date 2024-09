Samuel Barata entre a elite na Meia Maratona de Valência

Depois de ter cumprido o percurso valenciano em 59.40 minutos, em 22 de outubro do ano passado, Samuel Barata, 48.º na maratona olímpica de Paris2024, volta a integrar a elite da prova, juntamente com outros 12 atletas, entre os quais se destacam os etíopes Yomif Kejelcha (57.41) e Selemon Barega (57.50).



Na prova feminina, a elite é encabeçada pela queniana Agnes Ngetich, recordista mundial dos 10 quilómetros que se vai estrear na distância, juntamente com a etíope Tsigie Gebreselama (01:05.14 horas) e a sua compatriota Catherine Amanang’ole (01:05.39).



Oito das 10 melhores marcas de sempre na meia maratona foram alcançadas em Valência, onde a etíope Letesenbet Gidey estabeleceu, em 2021, o recorde mundial feminino (01:02.52)