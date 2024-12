São Silvestre de Lisboa bate recorde de inscrições

As inscrições para a corrida de 2024, que irá percorrer a Avenida da Liberdade, esgotaram esta segunda-feira e estabeleceram um novo máximo de participantes, superando os 12.500 registados em 2022, tendo já reunido mais 146.000 atletas desde a edição inaugural, em 2008.



Os participantes, de 57 nacionalidades, terão a Avenida da Liberdade como o ponto de partida, às 21h30, e de chegada da corrida de São Silvestre de Lisboa, que conta também com um percurso na zona ribeirinha da capital portuguesa.



Um dos pontos altos da corrida é o desafio "Homens versus Mulheres", dirigido a atletas de elite. Em 2024, a elite feminina irá partir com 5.00 minutos de vantagem sobre a elite masculina, que lidera esta prova, com oito vitórias, contra seis das adversárias.