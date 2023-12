Seleção feminina de hóquei em patins goleia Suíça e está nas meias do Europeu

Na sexta-feira, as lusas vão defrontar a seleção vencedora do desafio entre a Itália e a Inglaterra, enquanto, na outra semifinal, a Espanha vai medir forças com a França, que venceu hoje a Alemanha por 2-0.



Depois do empate que se registava ao intervalo, a 1-1, as pupilas de Hélder Nunes tiveram um segundo tempo mais esclarecido, construindo um resultado que traduz a sua superioridade e anunciado favoritismo.



A resistência das helvéticas durou, ainda assim, 20 minutos, altura em que Sofia Moncóvio aproveitou a cerimónia contrária em aliviar a bola para, mais expedita, marcar.



Contudo, no lance imediato, Jasmin Schuler igualou, desviando, de costas para a baliza, um remate de longe.



Ana Catarina Ferreira, logo no segundo minuto após o reatamento, recolocou as portuguesas na frente, quatro minutos antes de Raquel Santos, sem oposição, fazer o 3-1.



O golo artístico do dia pertenceu a Sofia Moncóvio, aos 41 minutos, que deu dois toques na bola no ar antes de atirar para o 4-1, mesmo antes de Leonor Coelho, sozinha ao segundo poste, fazer o 5-1.



A goleada ficou selada aos 49 minutos, num roubo de bola que permitiu a Maria Sofia Silva seguir isolada e marcar o sexto golo luso.



A Espanha lidera o historial da competição com sete títulos, os últimos seis consecutivos, incluindo cinco triunfos contra Portugal, que soma três êxitos, em 1997, 1999 e 2001.