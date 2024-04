Seleção feminina de voleibol apresenta-se renovada

Portugal estreia-se na competição no Torneio 2, na cidade finlandesa de Tampere, frente ao Luxemburgo (17 de maio) e à Finlândia (18 de maio), enquanto as luxemburguesas e as finlandesas medem forças no dia 16 de maio.



As gémeas Joana e Mariana Garcez, Marisa Pardal e Alice Clemente (Benfica) e Ana Rui Monteiro (FC Porto) são as atletas provenientes das seleções de sub-20 e sub-22, já apuradas para os respetivos campeonatos da Europa, chamadas à principal.



“O grande desafio, a partir de agora, será consolidar de vez uma equipa jovem, capaz de num espaço temporal alargado dar-nos garantias de lutar por todas as provas inseridas e subir rapidamente para competições que valorizem e projetem estas atletas", disse Hugo Silva.



O selecionador considera que, “com a entrada desta juventude, com a paciência inerente à mesma e com o contributo de todos os intervenientes, estão criadas condições para uma onda de entusiasmo à volta do feminino, impulsionando assim a energia necessária para o sucesso”.



“Vai ser um período longo de competições e treinos, com muitas das atletas a sacrificarem-se em quatro meses de duros e difíceis embates, mas que certamente nos farão crescer e assim fazer valer a pena toda a entrega pelo nosso país”, assegurou.



Hugo Silva promete lutar pelo primeiro lugar, embora ressalvando que o grupo é jovem e precisa de paciência para crescer, até porque terá adversários complicados, como a Bósnia-Herzegovina, que veio da Golden League, e o Montenegro.



Santo Tirso receberá o Torneio 6, de 24 a 26 de maio, em que Portugal defrontará a Islândia e o Montenegro, e o Torneio 9 decorrerá na Bósnia-Herzegovina, de 31 de maio a 02 de junho, com a seleção anfitriãs e novamente Montenegro.



A final da ESL será disputada em dois jogos (casa e fora) nos dias 13 e 16 de junho e o vencedor irá competir em 2025 na European Golden League.



Lista de 14 convocadas:



- Distribuidoras: Ana Figueiras (Leixões) e Mariana Garcez (Benfica).



- Líberos: Joana Resende (FC Porto) e Matilde Calado Rodrigues (PV/Col.Efanor).



- Opostas: Júlia Kavalenka (Talmassons, Ita) e Maria Reis Lopes (FC Porto).



- Zonas 4: Ana Rui Monteiro (FC Porto), Alice Clemente (Benfica), Margarida Maia (Vitória de Guimarães) e Marisa Pardal (Benfica).



- Centrais: Amanda Cavalcanti (Sporting), Joana Garcez (Benfica), Kátia Oliveira (Clube K) e Raissa Cassamá (Vitória de Guimarães).