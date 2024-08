Sepp Kuss vence Volta a Burgos antes de defender o título na Vuelta

Na quinta e última etapa, 156 quilómetros entre Frías e Condado de Treviño, o norte-americano, que não corria desde junho depois de testar positivo à covid-19 e falhar o Tour, chegou integrado no pelotão.



O triunfo tinha ficado selado na terceira etapa, na ascensão a Lagunas de Neila, com uma vitória em que mostrou os dotes de trepador que o levaram a vencer a Vuelta, cujo título de 2023 procura defender.



Kuss acabou com cinco segundos de vantagem na geral para o britânico Max Poole (dsm-firmenich PostNL), segundo, e 34 para o neozelandês Finn Fisher-Black (UAE Emirates), terceiro.



A última etapa, de resto, foi ganha ao sprint pelo checo Pavel Bittner (dsm-firmenich Post NL), culminando uma corrida em que o português Ivo Oliveira (UAE Emirates) acabou no 82.º posto e Rúben Guerreiro (Movistar) no 89.º.



A Volta a Espanha parte de Portugal, e de Lisboa, no dia 17 de agosto, com três etapas em solo luso antes de entrar em território espanhol.