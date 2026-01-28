Mais Modalidades
Ténis
Sinner marca encontro com Djokovic nas meias-finais do Open da Austrália
O tenista italiano Jannik Sinner, bicampeão em título, qualificou-se pelo terceiro ano consecutivo para as meias-finais do Open da Austrália, onde vai defrontar o sérvio Novak Djokovic.
O número dois mundial impôs-se nos ‘quartos’ ao norte-americano Ben Shelton, sétimo classificado da hierarquia ATP, com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-4, em duas horas e 23 minutos.
Nas meias-finais, Sinner vai defrontar Novak Djokovic, o recordista de títulos do Grand Slam (24) e de cetros no Open da Austrália (10), que hoje beneficiou da desistência do italiano Lorenzo Musetti quando perdia por 4-6, 3-6 e 3-1.
