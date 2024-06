Sinner vence em Halle

No primeiro torneio como líder do ranking ATP, o jovem transalpino de 22 anos impôs-se ao campeão em título do Estoril Open e nono jogador mundial, por 7-6 (10-8) e 7-6 (7-2), em uma hora e 50 minutos.



Sinner é o oitavo tenista na história a conquistar um título no seu primeiro torneio como número um mundial desde a criação do ranking ATP, em 1973.



A apenas uma semana do arranque de Wimbledon, o campeão do Open da Austrália deixa boas indicações para o terceiro Grand Slam da época, único disputado em relva, somando o quarto título da temporada e o 14.º da carreira.