Sp. Braga vence Euro Winners Cup de futebol de praia

Bokinha, Bê Martins, Leo Martins, Filipe Silva e Pedro Mano marcaram os golos bracarenses, ao passo que Edson Hulk "bisou" e Barsotti também marcou para os italianos.



Depois de já ter vencido a Euro Winners Cup em 2017, 2018 e 2019, o Sporting de Braga volta a erguer o cetro europeu, igualando os russos do BSC Kristall no topo dos emblemas mais titulados, ambos com quatro.



Este domingo, destaque também para os portugueses do Sótão, que alcançaram o terceiro lugar depois de terem vencido aos espanhóis do Recreativo de Huelva, por 7-4, e para as espanholas do CD Melilla, que revalidaram o título no feminino.



O Leixões já tinha erguido a Euro Winners Challenge, prova secundária que foi pela primeira vez conquistada por uma equipa portuguesa.