Sporting defronta FC Barcelona na final da Supertaça Ibérica de andebol

Com Martim Costa em destaque na concretização, com oito golos, os ‘leões’ só vergaram o BM Torrelavega no desempate pela marcação de livres de 7 metros, depois de uma igualdade a 27 golos no final do tempo regulamentar.



O Pabellón Municipal Vicente Trueba, em Torrelavega, na Cantábria, encheu-se de apoio ao emblema da casa, finalista vencido da Taça do Rei frente ao FC Barcelona, mas a festa foi feita pelo campeão português.



Na derradeira fase do jogo, Salvador Salvador empatou a partida a poucos segundos do fim (27-27), mas, em cima do soar da buzina, o BM Torrelavega conquistou um livre de 7 metros para desalento dos sportinguistas.



Mas, na conversão, o guardião 'leonino', o egípcio Mohamed Aly, vestiu a capa de herói e o jogo seguiu para o desempate por livres de 7 metros. Aí, Mohamed Aly voltou a ser figura central e o desfecho foi feliz aos ‘leões’.



Na outra meia-final, que reeditou as duas finais anteriores da Supertaça Ibérica, o FC Barcelona, do pivô internacional português Luís Frade, venceu o FC Porto, por 39-31, e marcou encontro no domingo com o Sporting.



Aitor Bengoechea, com 10 golos, e Dica Mem, com sete – Luís Frade marcou quatro – foram os principais marcadores da equipa do 'Barça', enquanto o espanhol António Llamazares, com oito, esteve em evidência nas ações de concretização do FC Porto.



A Supertaça Ibérica teve a primeira edição em Málaga, em 2022, e a segunda em Viana do Castelo, em 2023, entre os campeões ibéricos e os vencedores ou finalistas das Taças, tendo o FC Barcelona vencido ambas, disputadas frente ao FC Porto.