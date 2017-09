Sporting entra a vencer na Liga dos Campeões de andebol

Lusa 17 Set, 2017, 18:14 | Outras Modalidades

O extremo Pedro Portela, com oito golos, foi o melhor marcador da equipa portuguesa, que ao intervalo vencia por apenas um golo de diferença (17-16).



Para a equipa portuguesa, marcaram ainda Ivan Nikcevic (6), Tiago Rocha (5), Michal Kopco (4), Edmilson Araúko (2), Felipe Borges (2) e Carlos Ruesga, Frankis Marzo e Janko Bozovic, todos com um golo cada.



Do lado da formação turca, que na próxima jornada defronta o HC Metalurg, da Macedónia, o melhor marcador foi Ramazan Done, com 10 golos.



O campeão português segue no grupo da frente, com os mesmos pontos (2) dos ucranianos do Motor Zaporozhye e dos franceses do Montpellier.



Na próxima jornada, agendada para o próximo domingo, o Sporting recebe o Motor Zaporozhye, que no sábado se impôs aos russos do Chekhovskie Medvedi, por 36-23.







Jogo realizado no Kocaeli Sehit Polis Recep, em Izmit, na Turquia



Besiktas Mogaz HT -- Sporting, 26-30



Ao intervalo: 16-17.







Sob arbitragem de Carlos Miklos Andorka (Hungria) e Robert Hucker (Hungria), as equipas alinharam e marcaram:



- Besiktas Mogaz HT (26): Taner Gunay (gr), Karatat Mehmet Dogukan (gr), Faruk Vrazalic (3), Nemanja Pribak (2), Marko Krsmancic, Josip Buljubasic, Mehmet Demirezen (1), Mihajlo Radojkovic (2), Tolga Ozbahar (4), Onur Ersin (2), Dogukan Keser, Tomislav Nuic (1), Mijo Tomic (1) e Ramazan Done (10).



- Sporting, Aljosa Cudic (gr), Manuel Gaspar (gr), Pedro Valdez, Pedro Portela (8), Michal Kopco (4), Bosko Bjelanovic, Cláudio Pedroso, Carlos Ruesga (1), Frankis Marzo (1), Tiago Rocha (5), Francisco Tavares, Edmilson Araújo (2), Ivan Nikcevic (6), Janko Bozovic (1) e Felipe Borges (2).