Sporting ergue Taça de Portugal de voleibol pela quinta vez ao vencer Fonte do Bastardo

Os mais de mil espetadores presentes no Centro Cultural de Viana do Castelo assistiram a uma final digna de um ‘thriller’, com os ‘leões’ a vencerem o primeiro e o terceiro ‘sets’ e os açorianos a responderem no segundo e no quarto, com o bloco a contrariar cada vez mais um Sporting com dificuldades na receção.



No quinto e derradeiro ‘set’, as equipas estiveram sempre ‘coladas’ no marcador, desperdiçando uma e outra pontos de encontro, antes de o oposto brasileiro do Sporting, autor de 26 pontos, ver o bloco contrário desviar o seu remate para fora e encerrar a final, com parciais de 25-16, 20-25, 25-22, 20-25 e 20-22.



O Sporting começou a final praticamente sem erros e alargou cedo a diferença para os açorianos, chegando a um resultado de 10–3, com blocos bem sucedidos e ataques certeiros ora no centro da rede, ora pelo oposto e pelos jogadores em posição de Zona 4, com Martin Licek e Wagner Silva particularmente solicitados.



A equipa de Nuno Abrantes ainda criou dificuldades à defesa leonina no meio do ‘set’ e aproveitou os contra-ataques para reduzir a desvantagem para quatro pontos (14-10), mas um par de remates para fora devolveu o controlo aos ‘verde e brancos’, que se voltaram a distanciar.



Os homens da ilha Terceira adiantaram-se no início do segundo ‘set’, chegando ao 5-1 no ciclo de serviços de Francisco Pombeiro, que incluiu um ás, e, depois de cinco pontos seguidos ‘verde e brancos’, com um serviço direto de Armando Escalante pelo meio, repuseram a vantagem nos serviços de José Romero e igualaram a final, com regularidade a defender e a atacar.



O Sporting quis repor a tendência do primeiro ‘set’ no início do terceiro e esteve a vencer por 6-2, antes de a Fonte do Bastardo adaptar a sua defesa e igualar as contas nos 10 pontos, antecipando um resto de parcial equilibrado, somente decidido na ponta final, quando os ‘leões’ fizeram o 23-21, com três pontos seguidos, e selaram o 2-1 num serviço de Martin Licek com receção para o solo.



Após um início equilibrado, a formação do concelho da Praia da Vitória começou a ‘desenhar’ a vitória no quarto ‘set’ com três pontos seguidos no serviço de Francisco Pombeiro, a fixar o 17-14, e selou a ida ao desempate na ‘negra’ com o acerto de Marcão Pereira no bloco e de José Romero no ataque, perante um adversário com muitas dificuldades na receção e no ‘side out’.



A decisiva ‘negra’ foi de ‘cortar a respiração’, com as equipas sempre encostadas no marcador, entre remates em suspensão certeiros, blocos bem sucedidos e vários erros, com a formação lisboeta a desperdiçar três pontos de encontro e os açorianos dois, antes de Wagner Silva fechar as contas.



Depois das conquistas de 1990/91, 1992/93, 1994/95 e 2020/21, o clube de Alvalade venceu a prova rainha do voleibol luso pela quinta vez em oito finais, enquanto a Fonte do Bastardo continua com uma vitória, a de 2012/13, em sete finais disputadas.







Jogo realizado no Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo.



Sporting – Fonte do Bastardo, 3-2.



Parciais: 25-16, 20-25, 25-22, 20-25 e 22-20.







Sob arbitragem de Raquel Portela e Rui Reis, as equipas alinharam com:



- Sporting: Jan Galabov, Lucas van Berkel, Martin Licek, Wagner Silva, Imanol Tombion, Armando Escalante e Gil Meireles (líbero). Jogaram ainda: Gonçalo Sousa (líbero), Kevin Kobrine, Chema Carrasco, Kelton Tavares, Tiago Barth e Vinicius Lersch.



Treinador: João Coelho.







- Fonte do Bastardo: Federico Gómez, Marcão Pereira, Matthew Passalent, Eliezer Dutra, Caíque Silva, Francisco Pombeiro e Luciano Massimino (líbero). Jogaram ainda: Alejandro Araya, José Romero, Julian Lopez e Jackson Gilbert.



Treinador: Nuno Abrantes.







Assistência: cerca de 1.200 espetadores.