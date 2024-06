Sporting faz pleno no andebol masculino com conquista da Taça de Portugal

O pavilhão estava lotado para assistir ao clássico que se antevia ser de grande espetáculo, e foi o que aconteceu.



O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, marcou presença em Viseu e viu a sua equipa alcançar uma vantagem de dois golos (2-4), à passagem dos cinco minutos, antes de uma reação do Sporting, que, aos 10 minutos, igualava a seis golos.



Leo Maciel, na baliza ‘leonina’, e Mitrevski, a defender as redes portistas, iam garantindo o equilíbrio no resultado.



A meio da primeira parte, o Sporting aproveitou um punhado de defesas de Leo Maciel e, em rápidas transições, com destaque para Thorkelsson, alcançou uma vantagem de quatro golos (11-7), que obrigou Carlos Resende a pedir a primeira pausa técnica.



À entrada para os quatro minutos finais da primeira parte, os campeões nacionais alcançavam a maior vantagem na partida, chegando aos cinco golos (16-11). Mesmo sobre o apito final, e já com o cronómetro no zero, Christensen, de livre, conseguiu iludir Leo Maciel e reduziu a desvantagem para 18-14.



O segundo tempo começou com um ritmo frenético, com os guarda-redes a brilharem, mas o Sporting tinha em mãos uma vantagem preciosa de cinco golos que ia sabendo gerir, o que levou Carlos Resende a pedir nova pausa técnica, descontente com o rumo que o jogo estava a levar.



Duas exclusões temporárias nos ‘leões’ permitiram ao FC Porto reduzir a desvantagem para 23-21, à entrada nos 20 minutos finais, e o resultado voltou a ficar em aberto, com Ricardo Costa a pedir uma pausa técnica para tentar travar o ímpeto dos comandados de Carlos Resende.



Rui Silva era por essa altura jogador em destaque, a chegar aos nove golos e a deixar o FC Porto apenas com um golo desvantagem (24-23), e faltavam ainda 15 minutos para jogar.



Não tardou a reação ‘leonina’, com o marcador a voltar a disparar para uma vantagem de quatro golos (29-25), à entrada para os derradeiros 10 minutos.



Após nova intervenção de Leo Maciel, Gurri colocou o Sporting a vencer por cinco golos (31-26) provocando nova explosão de entusiasmo nos adeptos leoninos, faltavam pouco mais de cinco minutos para o final.



Até final, os comandados de Ricardo Costa souberam gerir o resultado e venceram por 34-30, o terceiro triunfo consecutivo do Sporting nas últimas três edições da Taça de Portugal de andebol.







Jogo no Pavilhão Multiusos, em Viseu.



Sporting – FC Porto, 34-30.



Ao intervalo: 18-14.







Sob arbitragem de Daniel Martins e Roberto Martins, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (34): Leo Maciel, Pedro Portela (2), Edy Silva (4), Francisco Costa (4), Natán Suárez (1), Salvador Salvador (1) e Martim Costa (5). Jogaram ainda Kristensen, Edmilson Araújo, Jan Gurri (5), Vag (1), Étienne Mocquais, Orri Thorkelsson (8), Mamadou Gassama (2), João Gomes (1) e Moga.



Treinador: Ricardo Costa.



- FC Porto (30): Mitrevski, Pedro Valdés (4), Rui Silva (10), Mamadou Diocou (2), Christensen (5), Pedro Oliveira (1) e Fábio Magalhães (1). Jogaram ainda André Sousa, Victor Iturriza, Jakob Mikkelsen, David Fernández, Daymaro Salina (1), Leonel Gomes, Ricardo Brandão (1), António Areia (4) e Francisco Fontes.



Treinador: Carlos Resende.







Marcha do marcador: 2-4 (05 minutos), 6-6 (10), 8-7 (15), 13-9 (20), 15-11 (25), 18-14 (intervalo), 20-16 (35), 23-20 (40), 24-23 (45), 29-25 (50), 31-26 (55) e 34-30 (resultado final).



Assistência: Cerca 1,800 espetadores.