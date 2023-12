Sporting foi o clube sénior mais medalhado nos nacionais de natação

Em seniores, os 'leões' contabilizaram 30 medalhas, sendo 13 de ouro, sete de prata e 10 de bronze, enquanto as 'águias' tiveram 29, nomeadamente 11 de ouro, 11 de prata e sete de bronze, num pódio completo pelo Sport Algés e Dafundo, com 18, respetivamente seis primeiros lugares, sete segundos e cinco terceiros.



Em juniores, destacou-se o Benfica com 25 pódios, respetivamente 14 de ouro, oito de prata e três de bronze, seguido pelo GDNFAMA-Famalicão com 13 medalhas, sendo seis de ouro, cinco de prata e duas bronze.



Em termos individuais, José Paulo Lopes, do Sporting de Braga, amealhou seis medalhas de ouro, Ana Pinho Rodrigues, da Escola Desportiva de Viana, cinco, e Diana Durães, do Benfica, quatro.