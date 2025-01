Sporting ganha na Bélgica e fica perto das `meias` da Taça Challenge de voleibol

Os 'leões' vão receber o adversário belga no Pavilhão João Rocha, em 29 de janeiro, procurando o regresso a uma fase que já atingiram em 2018/2019.



Com parciais de 25-18, 25-21 e 25-21, o Sporting foi um justo vencedor e só precisa de ganhar dois ‘sets’ em Lisboa para conseguir o apuramento para a ronda seguinte.



O Sporting, líder do campeonato português e treinado por João Coelho, chegou a esta fase depois de ter vencido os romenos do Zalau (3-1 e 3-1), os checos do Kladno (3-0 e 3-2) e os finlandeses do Akaa (3-1 e 3-0), seguindo invicto na competição.