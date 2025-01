Sporting nas meias-finais da Taça Challenge de voleibol

Os `leões` já tinham vencido na Bélgica por 3-0, pelo que a eliminatória ficava logo resolvida nos primeiros sets, que a equipa portuguesa venceu por 25-22 e 30-28.

Com a qualificação assegurada, o resultado no pavilhão João Rocha passou para 2-1, com o Decospan a responder com 27-25, antes de a equipa `verde e branca` fechar o 3-1 com claro 25-14, neste jogo, arbitrado por Juan Erce Alvarez (Espanha) e Eva Tomec (Eslovénia), que durou 109 minutos.

O Sporting continua em grande plano esta época, registando 27 vitórias em 28 jogos realizados.

Nas meias-finais, o Sporting, que regista uma série de 18 vitórias consecutivas, irá enfrentar o Bogdanka Luk Lublin, da Polónia, que afastou o Melilla, de Espanha, com duplo 3-0.

Em 2019, a formação `leonina` classificou-se no terceiro lugar na Taça Challenge, tendo ainda registado na competição um quinto lugar (2023) e dois nonos (2021 e 2022) nos últimos anos.