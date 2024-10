Surfista lusa Yolanda Hopkins quinta no EDP Ericeira Pro

A surfista portuguesa Yolanda Hopkins concluiu hoje o EDP Ericeira Pro, do circuito de acesso à elite da Liga Mundial de Surf (WSL), no quinto lugar, após perder nos quartos de final diante da alemã Noah Klapp.

Na praia de Ribeira d'Ilhas, Hopkins não conseguiu impor-se frente à germânica, que amealhou 11,47 pontos, suficientes para superar os 10,34 da única representante portuguesa que ainda estava em competição.



Ainda na vertente feminina, a australiana Sally Fitzgibbons ultrapassou Laura Raupp, do Brasil, rumo às ‘meias’, um apuramento que se traduziu na requalificação para o WSL em 2025. Noah Klapp é a adversária que se segue.



O brasileiro Alejo Muniz festejou igualmente hoje o acesso à elite masculina, oito anos depois, ao superar o compatriota Edgard Groggia e qualificar-se para as ‘meias’, fase em que vai enfrentar o australiano Callum Robson.



A próxima chamada do EDP Ericeira Pro está agendada para as 08:00 de domingo, para análise das condições e um possível início da prova às 08:35.



O período de espera da penúltima prova das Challenger Series (CS) decorre até domingo na praia de Ribeira d'Ilhas, na Ericeira, em Mafra.