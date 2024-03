Técnicos de Benfica e Sporting esperam meia-final equilibrada na Taça de voleibol

Ao leme das ‘águias’ pela sexta época consecutiva, Marcel Matz conquistou a ‘prova rainha’ em três ocasiões, em 2019, 2022 e 2023, e assumiu o desejo de erguer o troféu pela quarta vez no domingo, com a consciência de que tem de derrotar os ‘leões’ no sábado, num jogo que perspetiva equilibrado, como os três anteriores nesta época.



“A expetativa desde o início da época era a de jogos equilibrados [com o Sporting]. Tem acontecido desde o início da época. Estamos preparados e motivados para conquistar troféus. A equipa preparou-se para este jogo”, disse, na conferência de antevisão às meias-finais, que reuniu treinadores e capitães de Benfica, Sporting, Leixões e Fonte do Bastardo, na Câmara Municipal de Viana do Castelo.



O técnico brasileiro de 43 anos frisou que o Benfica é uma equipa “montada com investimento para conquistar títulos em Portugal”, ao ser primeira classificada na fase regular e na Série dos Primeiros do principal campeonato nacional, apesar de ter perdido o mais recente jogo com os ‘leões’, no passado sábado, por 3–0, que considera não ter influência no próximo duelo entre as equipas lisboetas.



O treinador leonino rejeitou igualmente que o triunfo dos seus pupilos sobre o Benfica, por 3–0, a encerrar a Série dos Primeiros, na qual os ‘verdes e brancos’ foram segundos classificados, influencie o curso da meia–final e pediu aos seus jogadores para que a exibição do próximo sábado “demonstre o crescimento dos jogos anteriores”.



“A época, em termos internos, tem sido feita com poucos percalços, com muita regularidade. Estamos crentes de que podemos discutir o jogo olhos nos olhos. Já nos defrontámos três vezes nesta época e foram jogos equilibrados. Não vai ser o momento em que chegam aqui que vai decidir. Vai ser o que fizerem a partir das 15:00”, referiu.



O ‘timoneiro’ leonino considerou, aliás, que a ambição de vencer o troféu é transversal às quatro equipas e pediu que a ‘final four’ da Taça de Portugal seja “um grande momento da época”, com “grandes espetáculos e ambientes”, desejo corroborado pelos capitães.



Do lado do Benfica, equipa que venceu a competição por 20 vezes, Hugo Gaspar espera ajudar a proporcionar um “grande jogo”, enquanto Tiago Pereira, capitão do Sporting, formação que venceu a prova por quatro vezes, a última das quais em 2021, alerta para a necessidade de não se “cometer erros”.



A partir das 18:00, a Fonte do Bastardo, vitoriosa na competição por uma vez, em 2013, defronta o Leixões, vencedor do troféu em cinco ocasiões, com o capitão dos açorianos, Caíque Silva, a prometer “um bom espetáculo”, e o treinador dos açorianos, Nuno Abrantes, a reconhecer que a ausência da sua equipa da luta pelo título no campeonato nacional pode contribuir para “um foco adicional” na Taça.



“A Fonte está habituada a ser muito competitiva nos títulos que disputa. O facto de termos ficado arredados dos quatro primeiros lugares não acarreta mais responsabilidade, mas o nosso orgulho e brio trazem um foco adicional para irmos o mais longe possível. Vamos fazer tudo para sair daqui vencedores. A época não está a correr de acordo com as nossas expetativas”, disse.



Com o capitão do Leixões, Dinis Alves, pronto para um duelo com “qualidade de jogo”, o treinador da formação de Matosinhos, Tiago Sineiro, vincou que a ‘final four’ da Taça é mais uma oportunidade para o crescimento de uma equipa que vai disputar o título de campeã nacional, mesmo com alguma falta de consistência exibicional.



“Podemos crescer como equipa. Faltou-nos alguma consistência na segunda fase. O Leixões não tem estado na luta pelos títulos. Temos muita ‘fome’ de jogar a final de domingo. A época ainda tem dois meses. Temos ainda muito para fazer, e há muito para ganhar”, referiu.